Ilrestodelcarlino.it - Pullman in panne, anziani soccorsi

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Una disavventura a lieto fine ha visto protagonisti trentaturisti. L’autobus che li trasportava, infatti, è rimasto inlungo la Romea. Ma in loro aiuto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Comacchio. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato. Dopo aver visitato Comacchio, godendosi un tour nel centro storico della città lagunare, i trenta turisti romani hanno fatto ritorno verso ilturistico che li trasportava per rimettersi in viaggio. Una volta imboccata la Romea, improvvisamente il mezzo è finito in. Tanta la preoccupazione che ha cominciato diffondersi a bordo. Subito, l’autista ha tentato di trovare un mezzo sostitutivo, ma invano. E, spaventato anche dalla fitta nebbia e dalle condizioni sicuramente poco sicure in cui si trovavano glipasseggeri, il conducente ha deciso di chiedere aiuto.