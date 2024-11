Metropolitanmagazine.it - Perché la Gen Z è così obsessed dagli abiti sopra i pantaloni?

Come dimenticare le premiazioni dei Grammy’s dei primi anni 2000: il vero must have erano ia zampa come bottom e glicome top. Nei primi anni del 2010 poi si è passato ai leggins, ma ora il layering è tornato a gran voce ed è uno dei trend preferito dei content creator. Riprendendo tantissimi outfit visti in tantissime passerelle (come Loewe, in parte Gucci ma anche Antonio Marras), non è difficile immaginare un fit che fa subito passerella e Fashion Week. Cos’è il layering ela Gen Z amatanto gliAd accendere una lampadina su questo trend è, come sempre, Pinterest. Infatti, le ricerche dell’espressione “outfit con gonnai jeans” hanno avuto un incremento del +695%, mentre quelle di “abitogonna” del +295%.