Primacampania.it - Pd Napoli: “Il 9 novembre in piazza per disarmare la città”

– “Il segretario metropolitano del Partito Democratico diGiuseppe Annunziata e il capogruppo del Pd nel consiglio comunale partenopeo Gennaro Acampora aderiscono all’appello lanciato per l’assemblea pubblica “Liberiamodalle violenze” che si terrà il prossimo 9alle 10.00 inCavour. Le morti assurde e inspiegabili di Emanuele Tufano e Santo Romano ci spingono a dare oggi e subito il massimo contributo possibile perla nostra. E’ necessaria una rete ampia che includa i luoghi del sapere e della Chiesa, quelli dell’associazionismo, del sindacato e dei comitati così come dell’intero terzo settore, spingendoci fino a chi oggi protesta in varie forme”. Così si legge in una nota.