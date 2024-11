Ilgiorno.it - Ovini avvelenati, Mauro Farina ringrazia per le donazioni

MOLTENO (Lecco) Piano pianosta ricominciando a ricostituire il gregge che qualcuno un mese e mezzo fa gli ha decimato. Lo sta facendo grazie all’aiuto concreto di molti che, in poche settimane, gli hanno regalato quasi 15mila euro, ognuno secondo le proprie possibilità. "Ringrazio tutti – dice(nella foto), il pastore al quale il pastore sono state uccise, avvelenate con urea, cinquecento tra pecore e capre ricoverate in un recinto all’aperto sul Monte Barro a Galbiate, durante la transumanza dalla Valsassina verso la Brianza – Molti che mi stanno aiutando non li conosco nemmeno. Con i soldi raccolti ho già comprato una cinquantina di fattrici, che partoriranno agnellini con cui riuscirò a ricostituire il gregge. Ci vorrà tempo per risollevarmi, ma ce la farò".