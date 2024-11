Spettacolo.periodicodaily.com - “Morning Star” è Il Nuovo Singolo di Felicity

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica ‘’, ilscritto e composto dalla cantautrice toscana. “” è il viaggio emotivo diattraverso la solitudine e i ricordi È ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “”, ildella cantautrice toscana. Questo brano, registrato presso il Lab studio di Carrara, nasce da una notte oscura, frutto di pensieri che affliggono l’anima e lasciano negli occhi un senso di vuoto. La solitudine diventa una compagna in questo viaggio emotivo, mentre i pensieri si aggirano tra il passato e il futuro, tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere, tra chi è stato e chi non c’è più. Un Brano che Racconta Emozioni Profonde “” è stato scelto come colonna sonora ufficiale di “Ramo”, un’opera edita da Bao Publishing e realizzata dalla fumettista Silvia Vanni.