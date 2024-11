Meteo lunedì continua il campo di alta pressione

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

PrevisioniItalia Il grosso anticiclone che si staglia dalle Isole Britanniche al Mediterraneo centrale non ha al momento alcun rivale. Due depressioni, una sul comparto iberico e l’altra nei pressi di Cipro che sta portando forte maltempo su Israele sono troppo deboli per riuscire a farvi breccia anzi in qualche modo lo rafforzano persino. Questo significa stabilità nel senso più classico del termine ovvero aria ferma nei bassi strati, incapace di sollevarsi per costruire nubi. L’unica cosa che riesce a sollevarsi sono le nebbie che si formano durante la notte nelle valli. Nei prossimi giorni situazione quasi stazionaria sull’Italia con qualche annuvolamento in arrivo al Sud e lungo l’Adriatico dove riuscirà ad infiltrarsi qualche refolo balcanico, ma del tutto innocuo in termini di precipitazioni.