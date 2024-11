Ilfattoquotidiano.it - Mario Balotelli debutta col Genoa: 10 minuti e già un cartellino giallo. Com’è andato il suo ritorno in Serie A

è tornato. Il tanto atteso debutto con la maglia del, dopo 4 anni di assenza dallaA, è arrivato all’86esimo minuto del posticipo contro il Parma. L’allenatore Alberto Gilardino lo ha buttato nella mischia sul punteggio di 1-0 in favore dei rossoblù, grazie alla rete segnata da Andrea Pinamonti. Perquindi il compito di tenere palla e far scorrere il tempo. C’era tanta curiosità, soprattutto per testare la forma fisica e l’attitudine mentale di Super, oggi 34enne. E il centravanti ha risposto presente, anche se in appena 10è riuscito già a collezionare il suo primoha toccato pochi palloni, ma è stato prezioso proprio nel mantenere il pallone e alleggerire la pressione sul, che stava soffrendo il tentativo di rimonta del Parma. Si è fatto notare anche per qualche ripiegamento difensivo, compreso quello che è costato il fallo su Valeri e la conseguente ammonizione (forse per proteste?).