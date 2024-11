Manovra è "insufficiente" per sindacati

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

19.55 Nellavari "interventi in linea con le rivendicazioni avanzate dalla Cisl. Il ddl risponde a diverse urgenze dei lavoratori, famiglie e sistema socioeconomico". Così Ganga, seg.confedederale Cisl, in commissioni Bilancio. Più dura la Cgil: "Nellauna fiera di tagli, peggiora la situazione. Sciopero il 29 novembre: risposte su salari, pensioni, sanità", dice il seg. confederale Cgil,Ferrari. Negativa Buonomo (Uil): "del tuttoper il Paese.Il taglio del cuneo non incrementa il netto in busta paga".