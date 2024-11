Sport.quotidiano.net - Lo scontro al vertice. Pari per la Cerretese. Ora è bagarre in testa

Real0 San Giuliano 0 REAL: Battini, Bargellini, Monti (70’ Pieri), Meucci, Tramacere, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Novi. A disp. Arrighi, Meoli, Antonini, Lapi, Spinelli, Cianchini, Shahid. All. Petroni. SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Bozzi, Pasquini, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disp. Contini, Bindi, Ghelardoni A., Nacci, Micheletti, Lici, Cantini, Ghelardoni M., Ceciarini. All. Roventini. Arbitro: Galli di Prato (assistenti Venturi di Arezzo e Longo di Prato). CERRETO GUIDI – Battini vince il duello dal dischetto col navigato bomber Di Paola e tiene in partita una Realrimaneggiata, ma comunque in grado di tenereal quotato San Giuliano.