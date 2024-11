Inter-news.it - Lautaro Martinez nota positiva di Inter-Venezia… Non solo per il gol!

Una partita decisamente al cardiopalma-Venezia, con i nerazzurri che sprecano tanto e conquistano tre punti sofferti grazie a una rete di capitan. Proprio l’argentino è una delle note positive della partita, non soltanto per il gol segnato DECISIVO – Minuto 65: pallone fantascientifico di Federico Dimarco dalla sinistra che taglia tutta la difesa. Sul secondo palo sbuca il capitanoche di testa si getta sulla sfera e sblocca una partita fino a quel momento stregata. Si tratta del gol che deciderà-Venezia, finita proprio con il risultato di 1-0. Con tanto di brivido finale, visto il gol giustamente annullato a Sverko per un fallo su Yann Bisseck e per un tocco di polso che manda in rete un cross dalla sinistra. 249 giorni dopo,ritrova la rete in campionato a San Siro e si rivela quindi decisivo per una vittoria che manda i nerazzurri a una sola distanza dal Napoli capolista, prima dello scontro diretto della prossima giornata.