Lascia la casa ma è felice Sorpresa al Grande Fratello l’annuncio ufficiale sul concorrente

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena in vista della puntata di lunedì del: undovràre lapiù spiata d’Italia. Ma non si tratta di uno dei quattro inquilini al televoto di questa settimana, che sono, ricordiamo: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. La notizia è stata appresa poco fa. Un nuovo terremoto per il reality di Canale 5, che quest’anno, come non mai, si sta rivelando ricco di sorprese ed emozioni. Al momento, i concorrenti dentro lasono ancora ignari di quello che sta per succedere. A quanto pare, la comunicazione dovrebbe avvenire stasera stessa durante la diretta condotta in studio da Alfonso Signorini, insieme alle due opinioniste: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.