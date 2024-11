Tvplay.it - La WWE torna in Italia nel 2025: SmackDown a Bologna per la Road To WrestleMania

Un incredibile ritorno dopo 18 anni dall’ultima volta con la storica puntata di Raw a Milano: tutti i dettagli sull’evento in programma a marzo WWE, parte di TKO Group Holdings, ha annunciato oggi un tour senza precedenti di undici città nellatoche vedrà le Superstar WWE recarsi a Barcellona (Spagna), Dortmund (Germania), Hannover (Germania), Bruxelles (Belgio),), Belfast (Irlanda del Nord), Nottingham (Inghilterra), Glasgow (Scozia), Vienna (Austria), Amsterdam (Paesi Bassi), e Londra (Inghilterra). Latoin Europa (TVPlay.it)Dopo il grande successo del LIVE Event dello scorso maggio, dunque, la WWE ha scelto anche l’tra le sue tappe per il tour europeo che vedrà anche la registrazione di puntate di Raw enel periodo più importante dell’anno: quello che porta a. Per la prima volta, durante il laToavremo dunque episodi consecutivi di Monday Night Raw e Friday Nightche saranno trasmessi da diverse città del Regno Unito e dell’Europa per tre settimane a marzo.