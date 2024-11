361magazine.com - La maratona elettorale di Sky Tg24 “America 2024 – Harris vs Trump”

Leggi tutto su 361magazine.com

In diretta dalle 23 del 5 novembre Skytrasmetterà una lunga diretta, “VS”, per le elezioni presidenzialine del 5 novembre. La copertura, in onda dalle 23:00 del 5 novembre fino alle 19:50 del 6 novembre, offrirà oltre 20 ore di approfondimento e analisi per seguire la sfida tra Kamalae Donald, con collegamenti dai rispettivi quartier generali, dalla Pennsylvania – stato chiave per il risultato finale – e da varie capitali globali come Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut per monitorare le reazioni internazionali. Tra gli ospiti dellaci saranno figure di spicco come Lucia Annunziata, Giulio Tremonti, il politologo Roberto D’Alimonte e personalità del mondo accademico, giornalistico e politico, tra cui esperti di geopolitica, ex ambasciatori e analisti, che commenteranno l’impatto globale del voto, anche in relazione ai conflitti internazionali in corso.