Kendall Jenner spegne 29 candeline: le torte (ben 3) e il nuovo look della modella

29per. La mocambiae si concede dueper festeggiare La mooggi 29. Il suoè in continua evoluzione e dopo il total blonde sembra che la sorella minore di Kim abbia deciso di puntare alla sobrietà e ad uno stile più classico è ricercato. Il cambiamento parte dall’acconciatura in pieno stile old money, per poi spostarsi sulla scelta dell’outfit con una maglia girocollo nera e bianca. A riprendere i colori del totalanche la torta, delicata e impreziosita da sottili fiocchetti neri. Poi un’altra, più dark e dal color burgundy intensi, decisamente in linea con i trend del momento. E infine una terza torta color burro con una leggera bordatura di fiocchetti rosso carminio. Screenshot Sul soffitto, invece, una cascata di palloncini argento. Per la mosarà l’ultimo decennio da ventenne. Il prossimo novembre 2025 lacompirà infatti 30 anni ma sembra che la sua carriera stia decollando nonostante la non più giovanissima età.