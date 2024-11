Ilrestodelcarlino.it - Incubo Recanatese, il Castelfidardo ne fa tre

(3-4-2-1): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Gomez (1’st Masi), Canonici, Marchegiani (29’st Pesaresi); D’Angelo, Alfieri; Pepa (21’st Sbaffo, 34’st Valleja). A disp. Talozzi, Manfredi, Guidobaldi, Bruzzechesse, Ghergo. All. Filippi(3-4-1-2): Osama; Morganti,Boccaccini, Imbriola; Fossi (23’st Bucari), Baldini (38’st Miotto), Gambini, Fabbri; Cotugno (42’st Carano); Nanapere (23’st Caprari), Braconi (36’st Paponi). A disp. Elezaj, Costanzi, Graciotti, Ausili. All. Giuliodori. Arbitro: Marchetti de L’Aquila Reti: 12’ pt Nanapere, 33’ st Caprari, 41’ st Miotto Note: recupero 1’+5’. Angoli 5-4 ammoniti Fossi, Baldini, Cotugno, Alfieri. Espulso Canonici al 31’st per doppia ammonizione. Spettatori circa 400.