Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024: Marcello contro Umberto

E’a Il. Il primo ha scritto, infatti, un memorialeil secondo e medita di renderlo pubblico. Maggiori info su quello che accadrà nella soap di Rai1 nelle nostre. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ilda lunedì 4 a venerdì 8Lunedì 4: il memoriale diha scritto un memorialee sta pensando di renderlo pubblico. La portinaia di Roberto sembra interessarsi troppo alla sua vita privata. Adelaide scopre cheha raccontato tutta la verità sulla truffa di Hofer e del modo in cui ha convinto Matteo ad aiutarlo.