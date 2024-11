Ilnapolista.it - Gravina: «Ho lanciato un alert. Girano soggetti dediti ad attività extra, sono sempre 2-3 persone legate allo stesso circolo vizioso»

Il presidente della Figc Gabrieleha parlato al termine dell’Assemblea che ha portato alla modifica dello Statuto federale. Queste le sue parole in conferenza stampa: Quale elemento le da maggior soddisfazione? «La soddisfazione è aver privilegiato un principio fondamentale al quale ci siamo ispirato in questo percorso, ovvero i principi della democrazia. Abbiamo sancito in diversi passaggi le norme sui principi statutari, l’assemblea di oggi è stato il luogo dove un’istituzione ha voluto dimostrare a sé stessa e a tutti iinteressati che il principio della democrazia sia il più importante. Aver lavorato su un equilibrio fondamentale e aver pensato in maniera responsabile di concedere, nell’ambito di un equilibrio Federale, alcunecome quella dell’autonomia nella lega Serie A, non previsto da nessuna norma, penso sia un gesto di responsabilità condiviso.