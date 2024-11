Gas, Egitto intende aumentare la sua produzione

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – L’la suadi gas, in particolare lavorando con i partner per ottimizzare le riserve di gas dai giacimenti esistenti. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie del Paese, Karim Badawi. “Lavoreremo con i nostri partner perrealmente ladi gas ine nel mondo, e allo stesso tempo stiamo anche lavorando con i nostri partner inper essere in grado di ottimizzare le loro riserve di gas, utilizzando le infrastrutture delle riserve di gas esistenti”, ha detto Badawi durante la conferenza internazionale sull’energia ADIPEC-2024 ad Abu Dhabi. Il ministro ha inoltre sottolineato che circa il 60 per cento del gas egiziano viene attualmente destinato alle centrali elettriche locali. L’Adipec è la più grande mostra e conferenza sull’energia del mondo. Quest’anno si terrà dal 4 al 7 novembre ad Abu Dhabi.