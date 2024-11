Ilrestodelcarlino.it - Filippi attonito: "Chiedo scusa"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Il volto di Giacomo, tiratissimo in sala stampa, vale più di mille parole. Sono le classiche partite che un allenatore non vorrebbe mai vedere e non solo lui: "Non ci sono giustificazioni – dice il tecnico siciliano –.alla società per quello che abbiamo fatto vedere che è tutto negativo. Le colpe sono le mie, mi prendo le responsabilità che devo prendermi. Mi aspettavo una partita di cuore e sugli aspetti tecnico-tattici non ne voglio nemmeno parlare: la prestazione è stata semplicemente indecorosa e faccio, contestualmente, i complimenti al Castelfidardo". Una squadra, incomprensibilmente con il morale a terra sin dal primo minuto: "Eppure vi assicuro che in settimana avevo visto impegno e ardore negli allenamenti, invece abbiamo completamente steccato.