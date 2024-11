Formiche.net - Come un blitz militare. Tutto sul colpo al magazzino Dhl nel Piacentino

Una vera e propria operazione. Prima l’individuazione dell’obiettivo, con tanto di analisi dei flussi e delle procedure interne relativamente alle merci per individuare il momento migliore nel rapporto tra valore e vulnerabilità. Poi l’analisi dell’obiettivo, magari con una serie di ricognizioni e qualche complice all’interno della struttura. Infine, la pianificazione dell’operazione con l’assegnazione di un compito specifico a ciascun nucleare. Roba da forze speciali, che richiede settimane, se non mesi di preparazione. Così potrebbe essere stato preparato il, andato a segno nella notte tra sabato e domenica, in undella logistica della multinazionale Dhl a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Rubato materiale elettronico e hi-tech, per un valore non ancora stimato ma che potrebbe raggiungere il milione di euro.