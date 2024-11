Che disastro Sanremo 2025 fuori la lista dei cantanti e scoppia la polemica del pubblico

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Nella giornata del 4 novembre è stata diramata ladei possibilidi. Carlo Conti avrebbe ormai fatto le sue scelte quasi definitive, anche se i nomi saranno annunciati il prossimo 2 dicembre al TG1. E ilè già in fermento, ma in senso negativo, perché c’è a chi non piace il cast che si sfiderebbe per la vittoria del Festival a febbraio dell’anno prossimo. Idinominati in questa anticipazione sono certamente importanti, ma i gusti musicali sono sempre diversi da persona e persona ed ecco che c’è qualche telespettatore che sta mal digerendo queste preferenze di Carlo Conti. Sono 28 gli artisti riportati dal portale di musica All Music Italia, che ha voluto dire in anteprima ciò che verrà detto il mese prossimo. Leggi anche: “Torna sulle scene dopo 25 anni”., Carlo Conti punta alla rinascita della cantanteladei possibiliin gara: montano le polemiche All Music Italia ha scritto a corredo delladeidi: “Solo 28 giorni ci separano dall’atteso annuncio deiin gara al Festival di