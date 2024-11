Sport.quotidiano.net - Champions, Italiano verso Bologna Monaco: “Vogliamo il risultato”

, 4 novembre 2024 – Col motore ancora caldo, dopo il successo di sabato col Lecce, iltorna in campo martedì sera al Dall'Ara per la quarta sfida diLeague contro i francesi del(ore 21). Un punto nelle precedenti tre, quattro gol subiti e zero segnati, sono tanti i motivi per trovare il primo squillo europeo e mantenere aperte le chance di giocarsi un posto nelle 24 che approderanno alla fase successiva. Orso-gol, contro il Lecce ilritrova la vittoria in casa Una vigilia serena, rispetto alle precedenti, ma da vivere con la stessa fame di punti di sempre, quella che pretende dai suoi il mister, Vincenzo. "Dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il, soprattutto davanti al nostro pubblico - dice nella consueta conferenza stampa pre-gara -. Qui con lo Shakhtar abbiamo ben figurato, così come in trasferta contro Liverpool e Aston Villa, ora però serve qualcosa in più e domani dobbiamo cercare di metterlo in campo.