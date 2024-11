Oasport.it - Biathlon, Daniil Serokhvostov: “Andarsene dalla Russia non ha senso per le troppe difficoltà burocratiche. Ho già perso 3 anni di carriera, tanto vale aspettare qua”

Laè sottoposta a un embargo sportivo ormai da duee mezzo. Inevitabile che diversi atleti abbiano letteralmente defezionato, assumendo passaporti differenti pur di continuare la loroagonistica o – in alcuni casi – addirittura per cominciarla. Chiaramente questa dinamica può verificarsi nelle discipline dove la quantità e la qualità dei russi è di primissimo piano. Per esempio, il pattinaggio di figura è uno sport in cui la “fuga” è più marcata. Per la verità, si tratta di un ambito dove la fluidità in termini di passaporti è diffusa in ogni dove, indipendentemente dalle vicissitudini politiche dell’uno o dell’altro Paese. Però quanto sta accadendo nell’Europa dell’Est ha acuito una situazione già in essere. Cionondimeno, si è notato comee sci di fondo non siano affetti da tale diaspora. Certo, qualcuno si è trasferito altrove, ma si tratta di uomini e donne ai margini dei rispettivi movimenti, naturalizzati da federazioni nazionali di terzo piano.