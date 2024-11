Sport.quotidiano.net - Atalanta, Luca Percassi: “Prima la salvezza, poi punteremo all’Europa”

Bergamo, 4 novembre 2024 –la, poi la corsa verso le posizioni europee. Piedi per terra e zero proclami in casa, come ha spiegato stamattina l’amministratore delegatointervenendo in diretta sulle frequenze di RTL 102.5 per fare il punto sui nerazzurri dopo il trionfo di ieri a Napoli. "È stata un’emozione grandissima ieri. Vincere in casa della capolista, in uno stadio strapieno, è stata una grande soddisfazione, è stata una giornata speciale per tutti noi, società, staff, squadra e per i nostri tifosi”. Dea a tre punti dalla vetta, dopo una striscia di cinque vittorie consecutive, e miglior attacco della serie A con 29 reti, e ancora imbattuta in Champions dove non ha mai preso un gol finora. Low profile “L’viene ormai considerata una big? Noi non ci siamo mai abituati a questo status.