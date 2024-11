Rompipallone.it - Atalanta 3-0 con doppietta di Lookman e gol di Retegui

Ultimo aggiornamento 4 Novembre 2024 16:40 di admin Quello vissuto dal Napoli di Antonio Conte al Maradona è stato davvero un pomeriggio da dimenticare. Una pesante sconfitta per 3-0 contro l’di Gasperini, con i bergamaschi che hanno letteralmente dominato in campo.è stato l’assoluto protagonista, con unache ha spianato la strada ai suoi, mentre il sigillo finale diha messo la parola fine a ogni speranza per i partenopei. Questo risultato accorcia le distanze in classifica, con l’ora a soli tre punti dal Napoli e riapre scenari che solo qualche settimana fa sembravano impossibili. Un avvio travolgente per l’colpisce subito Non ci è voluto molto per capire che aria tirava. L’è partita subito forte, annullando sul nascere qualsiasi velleità del Napoli.ha sbloccato il match dopo appena dieci minuti, approfittando di una disattenzione difensiva azzurra che ha lasciato tutti senza parole.