Asili nidi in arrivo altri 408 milioni Ma l' obiettivo minimo di copertura resta lontano

Quotidiano.net - Asili nidi, in arrivo altri 40,8 milioni. Ma l'obiettivo minimo di copertura resta lontano

Roma, 4 novembre 2024 – Un altro bicchiere d’acqua nel deserto. Qualche fortunato in più riuscirà finalmente a dissetarsi, anche se ancora in troppi resteranno con la gola arsa. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha infatti firmato un nuovo decreto per finanziare64nido. Si tratta di 40,8(indal Pnrr) di cui il 55% è destinato ai comuni del Sud. “Investire neglinido è una scelta strategica per il futuro del nostro Paese. Ogni risorsa residua viene immediatamente reinvestita per creare nuovi posti nella fascia 0-2 anni, affinché si migliori l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e si garantiscano a tutti i bambini, al di là dei territori di appartenenza, le stesse opportunità. Rafforzare i servizi per l'infanzia – ha spiegato il titolare del dicastero – significa anche dare un sostegno alle famiglie italiane e in particolare alle mamme lavoratrici”.