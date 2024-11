Lettera43.it - Alluvioni in Spagna, re Felipe contestato: «Bisogna capire la rabbia delle persone»

Leggi tutto su Lettera43.it

«comprendere lae la frustrazione»colpite dalle inondazioni. Lo ha detto reVI di, dopo che domenica è stato costretto a interrompere la sua visita nel sud di Valencia a causaproteste dei cittadini. A fare visita alle zone alluvionate sono stati anche il premier Pedro Sánchez e il governatore della Comunità Valenciana, Carlos Mazòn. A quest’ultimo, in particolare, la gente rimprovera di aver ignorato l’allerta meteo per 12 ore, lanciando l’allarme solo alle 20.11 di martedì, quando l’inondazione aveva già sommerso Valencia. I rappresentantiistituzioni sono stati colpiti dal fango al grido di «assassini», mentre il premier è stato colpito con un bastone. Dopo essersi rifugiato in auto, un gruppo diha distrutto i finestrini. L’aggressione è stata rivendicata su Telegram dal gruppo di destra radicale Militante Revuelta.