A Roma il primo parco giurassico itinerante con i giganti della preistoria “Dino Park”. Tante curiosità e un viaggio nel tempo in 3D

Se isauri non si fossero davvero estinti e tornassero a popolare la terra? Non si tratta di un film di fantascienza mapossibilità di partecipare ad una live experience davvero sorprendente: incontrare i! Arriva finalmente anche aun vero e proprio villaggio a tema, “”, ilche dal 9 novembre all’1 dicembre 2024, in viale Tor di Quinto 57, permetterà ai bambini di conoscere i protagonisti di questo mondo misterioso e lontano. Il Tyrannosaurus Rex, lo Spinosauro, il Gigantosauro, sono solo alcuni degli animali colossali pronti ad uscire dalle pagine dei libri per mostrarsi in tutta la loro imponenza. Il più grande, per esempio, misura ben 24 metri di lunghezza.