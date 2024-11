Spazionapoli.it - “A Napoli abbiamo fatto felici tutti. Scudetto? La favorita è…”: Gasperini torna sulla vittoria al Maradona

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Si continua a parlare dell’incredibiledell’Atalanta a. Non a caso, anche Gian Pieroha analizzato il successo della sua squadra. Il giorno dopo fa un po’ più male, ma tale affermazione oggi vale solo per il. La squadra di Antonio Conte è stata sconfitta a domicilio da un’ottima Atalanta che ha avuto la brillantezza di ottenere un successo molto pesante. Lo 0-3 alè un qualcosa che va oltre il rettangolo di gioco, in quanto oltre a riaprire il discorso(che non è mai stato chiuso) ha aggiunto anche una nuova pretendente al tricolore: la Dea. La squadra capitanata da Gian Pieronon è di certo una sorpresa. In questa stagione, dopo un ritmo lento, ha aumentato i propri giri finendo a soli tre punti dalla capolista. Il tecnico è consapevole di aver dato una “lezione” ad Antonio Conte, ma invita il suo gruppo a restare sempre coi piedi per terra.