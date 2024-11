Sport.quotidiano.net - Virtus, vittoria contro i veneti 104 a 97: Treviso ko

Bologna, 3 novembre 2024 - Lasi rifà in campionato. Lasciata alle spalle la doppia sconfitta di Eurolega con Bayern Monaco e con Armani Milano nel derby, la formazione di Luca Banchi riparte di slancio in campionato dove, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, batte104-97, faticando per oltre 20’, ma trovando la propria identità di gioco e indirizzando la partita nella terza frazione. Quinto successo su altrettante sfide di campionato giocate per Marco Belinelli e compagni che oltre al solito Cacok hanno dovuto fare ancora a meno di Hackett.