Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento ‘scopre’ Discoverland: Angelini, Fabi e Pier Cortese trio d’eccezione al ‘San Marco’

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti Torna la grande musica al Teatro San Marco, dove oltre 600 spettatori hanno assistito al concerto del duo, duo formato dai talentuosi Roberto. Ad arricchire l’evento, la partecipazione straordinaria di Niccolò, che ha trasformato la performance in un vero e proprio, capace di regalare emozioni e di sorprendere con brani inediti. La serata è iniziata con una doppia apertura che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Sul palco si sono esibiti Leo Pari e Alessandro Ragazzo, che hanno saputo creare l’atmosfera giusta per un pubblico già numeroso e caloroso, pronto a immergersi in una serata di grande musica.