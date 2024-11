Ilgiorno.it - Vaccino contro il virus sinciziale, profilassi gratuita per i bimbi: stop a polmoniti e bronchioliti

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Vizzolo Predabissi (Milano) – Al via la campagna diper proteggere i neonati dalrespiratorio(Vrs).e su base volontaria, la vaccinazione protegge i bambini più piccoli da una pericolosa infezione, principale causa di ricovero in ospedale. Ilrespiratorioè infatti alla base d’infezioni particolarmente gravi neimolto piccoli, in particolare la polmonite e la bronchiolite. A partire da novembre tutti i nuovi nati potranno ricevere l’anticorpo monoclonale direttamente in ospedale, dopo le prime 24 ore di vita. I bambini nati prima di novembre (a partire da gennaio 2024) potranno rivolgersi al proprio pediatra di famiglia e ai centri vaccinali. L’anticorpo viene somministrato mediante un’unica iniezione e protegge per circa 5 mesi, quindi per l’intera stagione epidemica.