Trent’anni fa si spegneva Ermes Muccinelli

Sono passati 30 anni da quel 4 novembre 1994, giorno in cui si spense a Torre del Mare, frazione del comune di Bergeggi nonché piccolo centro nel paradiso della Riserva naturale regionale omonima, il più grande giocatore della storia di Lugo:. Nato a Villa San Martino il 28 luglio 1927, fin da piccolo il buonsi distinse eccellendo sia negli studi che nella pratica del giuoco del calcio. La sua infanza fu segnata dalla morte del padre e dalle conseguenti ristrettezze economiche in cui versava la famiglia capeggiata dall’inossidabile madre Maria Patuelli. Per far fronte alle difficoltà la stessa capofamiglia lo mandò a studiare, insieme al fratello Bruno, alla ’Colonia Orfani di Guerra e del Lavoro Don Antonio Galassini’, a poche centinaia di metri da casa, dove il futuro campione ottenne vitto e alloggio oltre che la possibilità di studiare.