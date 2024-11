Anteprima24.it - Tilt piattaforma ricette elettroniche, ancora disagi in farmacie

Tempo di lettura: 2 minutiPersiste il malfunzionamento dellaper l’utilizzo delleche sta continuando a crearenelleai cittadini. In sostanza molti cittadini che hanno ottenuto una ricetta elettronica dal proprio medico (e anche in questa caso sussistono problemi a causa dei malfunzionamenti della) si sono trovati nelle fasi di blocco del sistema, nella situazione di non poter ritirare il farmaco in farmacia. I problemi dei sistemi informatici per la gestione dellehanno generato anche forte preoccupazione in merito alla dematerializzazione totale di tutte lefarmaceutiche al punto da far chiedere, da parte dei medici di famiglia, uno slittamento della dematerializzazione totale del documento, cosi’ come previsto dalla legge finanziaria.