Quartieri sotto la lente. Dall'incubo parcheggi alle poche attività:: "Ecco cosa ci serve"

Mancano iin centro, ci sono problemi di traffico e viabilità nelle zone più esterne, i commercianti stanno svanendo e ora anche Porta Solestà è senza sportello del bancomat. Partire dai problemi reali, quelli che i residenti sentono ogni giorno sulla loro pelle, è la prima mossa per comprendere su quali problematiche lavorare per migliorare la vita di cittadini e visitatori. Il centro storico è tediato soprattutto dalla mancanza die dalla sporcizia che impera nelle rue. "Mentre le zone esposte vengono tenute con cura, quelle interne rischiano di essere sempre in disordine e sporche, con odori poco gradevoli e una manutenzione inesistente" commenta una cittadina.