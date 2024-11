Lettera43.it - Perché gli americani sono così ossessionati dall’antica Roma?

Gli? E? Il frivolo interrogativo risuona dal 15 settembre del 2023, quando Elon Musk si fece una domanda e si diede una risposta su X: «How often do you guys think about the Roman Empire? (Quanto spesso pensate all’Impero romano?)». «Every day», twittò senza ripensamenti Elon, dando il via al thread dei commenti. «Vuole solo schiavi obbedienti, eccopensa che l’antica Roma sia cool», gli rispose uno. E un altro: «Sogna una società con pochi cittadini, governo oligarchico e schiavitù legale». Un altro ancora spiegò: «No, sta cercando di adattarsi all’ultima tendenza dei fascisti che mettono statue classiche nei loro profili mentre pubblicano merda razzista». I profili social di Elon Musk e Mark Zuckerberg (Getty).