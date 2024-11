Nerdpool.it - Oscar 2025: ecco i 12 possibili candidati per vincere come Miglior Film

Anorà, Sean Baker (Neon) La trama: una escort conclude un accordo con il figlio di un oligarca. In seguito vengono coinvolti dei gangster.Perché crederci: tre degli ultimi quattro vincitori della Palma d’Oro hanno realizzato iltaglio fotografico per Neon – e uno ha vinto (Parasite).Perché dubitare: l’indie Baker e le sue visioni stravaganti sono troppo per alcuni elettori? Blitz, Steve McQueen (Apple) La trama: Una madre single e suo figlio sono separati nella Londra dell’era Blitz.Perché crederci: credibilità d’epoca e passato, caro Steve McQueen.Perché dubitare: Salvate il soldato Ryan, Dunkirk, 1917: isulla guerra mondiale di questi tempi tendono a non farcela. The Brutalist, Brady Corbet (A24) La trama: un architetto scampato all’Olocausto si reca negli Stati Uniti per vivere una vita epica.