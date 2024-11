Ilrestodelcarlino.it - Nuova linea bus, pagano Comuni e aziende

Un servizio in più per lavoratori e studenti pendolari, con il contributo decisivo dei privati. Da domani entra in servizio unabus di Tper: la 503, per collegare Calderara di Reno e Osteria, nel Comune di Sala Bolognese. Sarà attiva dal lunedì al venerdì con nove fermate e 20 corse per ognuna delle due direzioni di marcia: dalle 5.40 (tratta Osteria- Calderara) alle 20.50 (tratta Calderara - Osteria). "Laè stata pensata per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici favorendo l’interscambio bus-treno nella stazione di Osteria, con unaa servizio dei comparti produttivi adiacenti e del centro urbano di Calderara", scrive la Città metropolitana in una nota.