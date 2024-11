Miglior campagna di comunicazione italiana | Sms Engineering finalista agli European Excellence Awards

Leggi tutto su Ildenaro.it

Smscomediin Europacon la“SMS: Small Mission to Space – IT from Spacel’Informatica dallo Spazio”.Glisono stati definiti “TheChampionship in Public Relations” per una buona ragione. A differenza di qualsiasi altro premio, l’Eea combina la dimensione internazionale delle comunicazioni nella nostra era digitale con un’eccezionale creatività e innovazione nelle pubbliche relazioni. Il Premio è legato alla Quadriga University di Berlino e proprio nella capitale tedesca il 6 dicembre verranno decretati i Vincitori degli Eea 2024.