Liberoquotidiano.it - "Mi hanno quasi ucciso": lo sfogo di Red Canzian, contro chi punta il dito

Dopo le note con i Pooh (migliaia), ecco le parole (cento). Redè un tipo che non si ferma mai, anche quando non è con gli altri suoi sodali. Così, fatto tacere il fedele basso al termine di una trionfale tournée con la band che nel 2026 festeggerà 60 anni, ha scritto un libro che si intitola, appunto, Centoparole e ha per sottotitolo Per raccontare una vita (Sperling&Kupfer). Red, un libro sorprendente perché coniuga il lato intimo con esperienze ed emozioni che sono di tutti, vero? «Premessa: non è un'autobiografia. Ho usato il mio ego non certo come autocelebrazione bensì come “mezzo di trasporto“ per veicolare altri pensieri, per arrivare al cuore della gente».La scelta di raccontarsi e raccontare attraverso cento parole è curiosa. «In ognuna di essa ho cercato qualcosa che valesse la pena di essere analizzato. Per esempio la parola Amicizia».