Lapresse.it - Medioriente, Idf: “Uccisi due comandanti di Hezbollah”

IN AGGIORNAMENTO – L’Idf, l’esercito israeliano, chiede ai civili vicino a quattro edifici a Baalbek, nel nord-est del Libano, di evacuare in vista degli attacchi aerei contro. Lo riferisce Times of Israel. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’IDF, ha pubblicato mappe insieme all’annuncio, che invitano i civili a distanziarsi di almeno 500 metri dai siti entro le prossime quattro ore.“Ti trovi vicino a strutture e risorse di, contro le quali l’IDF opererà nel prossimo futuro”, dice Adraee. Idf: “duedi” In un messaggio trasmesso su Telegram l’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso due funzionari dinella regione di Khiam, nel sud del Libano.