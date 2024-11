Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 1-6, 3-1, WTA Finals 2024 in DIRETTA: partita la rimonta delle azzurre!

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Errore vistoso al volo di. Teniamo il game più difficile! Quello dell’oro olimpico e 5 volte campionessa Slam Sara. 40-0 Largo il passante di rovescio di. 30-0 Vincente il lungoriga di rovescio di!! 15-0 Comodo appoggio dia rete. 2-1 Toglie la racchetta dalle mani dicon la risposta di rovescio. BREAK! Seconda 40-40 PUNTO DECISIVO. Beh, altra prima vincente. Bravissima l’americana-polacca. 30-40 Ace (4°), primo di. 15-40 Si salvano le americane in qualche modo, bravissima a rete a difendersi stavolta. 0-40 Fa un buco per terra con la risposta e il dritto successivo!! Altre tre chance di break! 0-30 Orrendo lob alzato da, uno scherzo chiudere per le! 0-15 Super risposta di dritto di! E’ entrata inla n.