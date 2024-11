Lapresse.it - Life Support di Emergency verso Livorno con 72 persone a bordo: “Tutte in salute discreta”

Leggi tutto su Lapresse.it

E’ previsto per il 4 novembre alle ore 7 l’arrivo nel porto didelladi, con a72 naufraghi soccorsi il 31 ottobre in due diversi interventi nella zona Sar Maltese. “Ci stiamo dirigendoil porto assegnato, per laè la quinta volta che arriviamo aper lo sbarco. Le condizioni meteo marine sono accettabili, tutto lo staff si sta occupando dellesoccorse,in” dice il capitano Domenico Pugliese.