Liberoquotidiano.it - La vita è incertezza, rallegriamoci di ciò che abbiamo

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Un acuto osservatore del passato dichiarò: «Un'altra cosa ho visto in questo mondo: in una corsa non vince sempre il più veloce, in una battaglia non vince sempre il più forte. Non sempre i più sapienti hanno pane né i più intelligenti sono ricchi. Quelli che fanno carriera non sono sempre i più capaci. Può sempre capitare un imprevisto e una sfortuna» (Qoelet 9,11, TILC). Laè piena di imprevisti e non siamo sempre sicuri di come andranno a finire le cose. Potrebbe sembrare che qualità come rapidità, potenza e istruzione siano la chiave del successo in ogni impresa. Ma spesso le cose prendono una piega inaspettata. Chi ha tutte le carte in regola per avere successo spesso non ci riesce, e generalmente per ragioni che vanno al di là del suo controllo. Tragici incidenti possono accadere perché ci troviamo nel posto sbagliato al momento sbagliato.