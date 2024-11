Sport.quotidiano.net - La Fortitudo piega Verona, Freeman mostra la strada

Bologna, 3 novembre 2024 – All’indomani dell’approdo in biancoblù dell’ala croata Leo Menalo (nelle rotazioni a partire dalla settimana entrante) e nel giorno del ritorno in campo di Pietro Aradori, una Effe a due facce ritrova il sorriso dopo la brutta scoppola pugliese e nella sfida casalinga controscrive 70-67, preparandosi nel migliore dei modi al turno infrasettimanale di mercoledì sera: alle 21 si scende in campo a Rieti contro la Real Sebastiani. Per Bologna il bilancio dopo 8 giornate di A2 sale a 4 vittorie e 3 sconfitte. La cronaca Scroscio di applausi sotto la volta del ‘Madison’ durante l’inno nazionale, coi tifosi veronesi che esibiscono un emozionante “Rivali sul campo, uniti fuori. Coraggio Bologna”: la Fossa dei Leoni, come sempre, ricorda invece il compianto playmaker Andrea ‘Micio’ Blasi, tragicamente scomparso a Bologna il 29 ottobre 2002.