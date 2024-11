Oasport.it - Jannik Sinner oggi a Torino: tanto lavoro a Montecarlo sul gioco di volo in vista delle ATP Finals

Inizia quest’l’avventura adi. Il n.1 del mondo, che ha deciso di dare forfait nel Masters1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale, si è rimesso ain questi giorni a, preparando soprattutto nei campi del Principato alcune sequenze di. Il riferimento è aldie alle discese a rete., nel suo essere meticoloso, ha più volte affermato di essere molto attento nel processo di arricchimento del suo tennis, pungolato anche dal suo rivale Carlos Alcaraz, completo come nessuno nel circuito e in grado di sciorinare diverse soluzioni., che spicca invece per una solidità granitica da fondo e colpi al rimbalzo molto potenti, si è voluto concentrare su aspetti specifici, avendo il piacere di scambiare anche con Radek Stepanek, ex n.