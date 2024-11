Gaeta.it - Incendio boschivo a Santo Stefano d’Aveto: vigili del fuoco in azione nella notte

Undi notevole intensità ha interessato la zona del Groppo Rosso a, scatenandositra martedì e mercoledì. Le fiamme, visibili da lontano, hanno richiesto l'intervento immediato deidel, provenienti dalle sedi di Chiavari e Genova. L'episodio ha destato preoccupper la sicurezza della fauna e della flora locali, ma anche per le persone che si trovavano nelle vicinanze. Intervento deidelNel corso della, idelhanno lavorato incessantemente per arginare il fronte dell'. L'area colpita è caratterizzata da terreni difficili, il che ha reso il lavoro particolarmente complesso. All'alba, le squadre di emergenza hanno richiesto il supporto di un mezzo aereo, essenziale per controllare le fiamme che minacciavano di diffondersi ulteriormente.