Gasperini applaude l’Atalanta | Queste partite sono una bilancia E glissa sullo Scudetto

Gian Pieroè intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la strepitosa vittoria delcontro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro, decisamente soddisfatto della prestazione dei suoi al Maradona: “una: giocare a Napoli in uno stadio strapieno contro una squadra forte che sin qui ha fatto cose straordinarie non era facile. Sapevamo di dover fare una prestazione di livello. Questi giocatori hanno consapevolezza e siamo cresciuti sia dal punto di vista della personalità che da quello tecnico. Siamo felici, abbiamo sfoderato una partita bellissima soprattutto per il valore dell’avversario”.