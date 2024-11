Cityrumors.it - Elezioni Usa 2024, corsa serrata Trump-Harris, ma 70 milioni hanno già votato

Manca davvero poco e i due candidati se le dicono di tutti i colori, con The Donald che minaccia perfino i media Ci siamo. Sale la febbre e anche un po’ di tensione per lepresidenziali degli Stati Uniti tra Donalde Kamala, attuale vice-presidente degli Usa e vice di Joe Biden. L’ex presidente Usa Donaldsfida Kamalaper la presidenza degli Stati Uniti (Ansa Foto) Cityrumors.itOrmai manca davvero poco, è questione di ore e di situazioni che si accavallano. La campagna elettorale tra la democratica Kamalae il repubblicano Donaldè stata micidiale senza esclusioni di colpi, con i due candidati chepuntato parecchio su alcuni stati chiave che possono andare dalla Florida alla California, ma sena dimenticare tre stati considerati che da sempre vengono in bilico il North Carolina, la Georgia e l’Arizona.