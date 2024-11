Lanazione.it - Disperso nel bosco, invia le coordinate ai vigili del fuoco. Salvato

Borgo San Lorenzo (Firenze), 3 novembre 2024 –daideldopo aver perso l’orientamento nel. E’ successo a Borgo San Lorenzo, in località Ronta, dove un uomo si è smarrito nei pressi di Madonna Dei Tre Fiumi. I pompieri del comando di Firenze, distaccamento di Borgo, sono intervenuti intorno alle 15,20 di oggi, 3 novembre. Dalla sala operativa, in contatto telefonico con il, sono state fornite le istruzioni per trasmettere legeografiche, che sono state poi inoltrate alla squadra di terra. Giunti in prossimità, la ricerca è proseguita a piedi nelfino a raggiungere l’uomo, che successivamente è stato accompagnato sulla strada principale per fare rientro a casa.